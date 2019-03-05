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20:59, 5 марта 2019 220
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На этой неделе «Нацимбио» передаст в Рязанскую неделю вакцины от кори

На этой неделе «Нацимбио» передаст в Рязанскую неделю вакцины от кори

До 7 марта иммунобиологическая компания «Нацимбио» поставит в Рязанскую область вакцины от кори. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Всего вакцины передадут в 21 субъект России, из которых поступил запрос на приоритетные поставки.

Помимо Рязанской области, вакцины передадут в Краснодарский край, Хабаровский край, Республику Крым, Башкортостан, на Алтай, в Бурятию, Карачаево-Черкесию, Курганскую, Кировскую, Рязанскую, Мурманскую, Курскую, Иркутскую, а также Тюменскую область и в другие субъекты.

В конце февраля в Рязани с корью к медикам обратился 51 человек. Основная масса заболевших (87%) — дети до 14 лет, остальные — взрослые старше 25 лет. Все они — представители религиозной общины, отказавшейся от вакцинации.

Позже распространение заболевания удалось остановить.

Напомним, после вспышки кори в Рязанской области начала работу горячая линия.


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