На этой неделе «Нацимбио» передаст в Рязанскую неделю вакцины от кори

До 7 марта иммунобиологическая компания «Нацимбио» поставит в Рязанскую область вакцины от кори. Об этом передает
Всего вакцины передадут в 21 субъект России, из которых поступил запрос на приоритетные поставки.
Помимо Рязанской области, вакцины передадут в Краснодарский край, Хабаровский край, Республику Крым, Башкортостан, на Алтай, в Бурятию, Карачаево-Черкесию, Курганскую, Кировскую, Рязанскую, Мурманскую, Курскую, Иркутскую, а также Тюменскую область и в другие субъекты.
В конце февраля в Рязани с корью к медикам
Позже распространение заболевания
Напомним, после вспышки кори в Рязанской области начала работу