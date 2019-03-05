Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание медпомощи

Минздрав предложил штрафовать за оказание медицинской помощи, которая не соответствует клиническим рекомендациям. Документ
В ведомстве хотят внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно документу, должностным лицам грозит штраф от десяти до двадцати тысяч, юридическим — от пятидесяти до семидесяти тысяч.
Планируется, что изменения вступят в силу в январе 2022 года.
В декабре 2018 года приняли закон о клинических рекомендациях. Их разработает медицинское сообщество, а затем на основании рекомендаций составят протоколы лечения.