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11:23, 5 марта 2019 104
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Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание медпомощи

Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание медпомощи

Фото: Pixabay.com

Минздрав предложил штрафовать за оказание медицинской помощи, которая не соответствует клиническим рекомендациям. Документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве хотят внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно документу, должностным лицам грозит штраф от десяти до двадцати тысяч, юридическим — от пятидесяти до семидесяти тысяч.

Планируется, что изменения вступят в силу в январе 2022 года.

В декабре 2018 года приняли закон о клинических рекомендациях. Их разработает медицинское сообщество, а затем на основании рекомендаций составят протоколы лечения.


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