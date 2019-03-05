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17:31, 5 марта 2019 78

Компания Tele2 занялась киберспортом

Компания Tele2 занялась киберспортом

Компания Tele2 первой на российском рынке запустила полноценный гейминговый продукт, который ориентирован как на профессиональных игроков, так и просто любителей киберспорта. На платформе Cyberhero любой участник геймерского сообщества может найти то, что нужно именно ему.

Tele2 сделала акцент на создании турнирной площадки, где пользователи могут монетизировать свои геймерские навыки. Еженедельно здесь проходят как минимум два турнира с призовым фондом от пяти тысяч рублей. Для их проведения Tele2 выбирает самые востребованные игровые дисциплины. Например, Cyberhero пока остается единственной площадкой, где проходят турниры по популярной игре PUBG Mobile.

Cyberhero также работает как стриминговая платформа. Здесь геймеры создают собственные каналы: пользователи могут вести онлайн-трансляции игр и размещать видео. Абоненты Tele2 по подписке и выполнении условий по количеству трансляций получают доступ к вещанию в FULL HD без ограничений. Любой пользователь может смотреть онлайн-трансляции любимых игр в хорошем качестве, а для абонентов Tele2 трафик обнуляется. Ролики в разделе «Видео» сортируются по числу просмотров и играм.

Согласно отчету NewZoo, по итогам 2018 года Россия заняла третье место в мире по размеру аудитории киберспортивных трансляций — число зрителей достигло 22 млн человек. Учитывая интерес к направлению, Tele2 видит в создании портала Cyberhero большой потенциал. Его пилотная версия начала работать летом 2018 года — число посетителей платформы ежемесячно росло на 25%. В скором времени Tele2 запустит мобильное приложение Cyberhero.

«Далекие от гейминга люди полагают, что у этого направления мало общего со спортом. Мы считаем иначе: здесь есть дух соперничества, драйв, желание побеждать и стремление зрителя наблюдать за игрой. Направление не только идеально вписывается в философию „других правил“ Tele2, но и заманчиво перспективами. Отчеты аналитиков показывают, что аудитория киберспорта огромна. Мы первыми на российском рынке запускаем платформу, которая совмещает стриминг и турниры. И как хорошую киберплощадку, ее отличает возможность для игроков здесь зарабатывать. Мы создавали сервис так, чтобы он был ориентирован на геймерское сообщество в целом. Поэтому наша платформа доступна всем любителям киберспорта — вне зависимости от того, являются ли они абонентами Tele2», прокомментировал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.


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