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10:11, 5 марта 2019 367

«Капитал — строитель жилья!» сдал дом со смайликом

«Капитал — строитель жилья!» сдал дом со смайликом

«Капитал — строитель жилья!» сдал дом со смайлом — первый дом в Семейном квартале Петра и Февронии на Солотчинском шоссе. О получении разрешения на ввод здания в эксплуатацию сообщили в пятницу, 1 марта.

«Смайлик погаснет теперь навсегда, а на его месте зажгутся окна в квартирах счастливых новоселов», — отметили в пресс-службе застройщика.

В квартале строятся еще два дома, в которых можно успеть купить квартиру по выгодной цене. «Капитал — строитель жилья! строит современные СМАРТ 2.0 дома, где все продумано до мелочей», — говорится в сообщении.

В 2019 году «Капитал — строитель жилья!» сдаст еще несколько домов:

  • СМАРТ дом на Славянском проспекте (первая очередь строительства);
  • ЖК «Яркий» на Зубковой;
  • СМАРТ дом на Гоголя (вторая очередь строительства);
  • вторая очередь строительства в Семейном квартале Петра и Февронии на Солотчинском шоссе;
  • СМАРТ квартал «Лето» (вторая очередь строительства).

© RZN.info

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