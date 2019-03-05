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«Смайлик погаснет теперь навсегда, а на его месте зажгутся окна в квартирах счастливых новоселов», — отметили в пресс-службе застройщика.
В квартале строятся еще два дома, в которых можно успеть купить квартиру по выгодной цене. «Капитал — строитель жилья! строит современные СМАРТ 2.0 дома, где все продумано до мелочей», — говорится в сообщении.
В 2019 году «Капитал — строитель жилья!» сдаст еще несколько домов:
- СМАРТ дом на Славянском проспекте (первая очередь строительства);
- ЖК «Яркий» на Зубковой;
- СМАРТ дом на Гоголя (вторая очередь строительства);
- вторая очередь строительства в Семейном квартале Петра и Февронии на Солотчинском шоссе;
- СМАРТ квартал «Лето» (вторая очередь строительства).