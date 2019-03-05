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14:25, 5 марта 2019 63
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Депутаты поддержали запрет на создание хостелов в жилых помещениях

Депутаты поддержали запрет на создание хостелов в жилых помещениях

Фото: Pixabay.com

Во вторник, 5 марта, Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете на размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях. Авторами документа стали более 30 депутатов, передает ТАСС.

В пояснительных материалах указано, что собственники жилых помещений могут обращаться с жилой площадью по своему усмотрению, если это не нарушает интересы соседей, санитарно-гигиенические нормы и требования пожарной безопасности.

Сейчас устраивать гостиницы или хостелы можно в помещениях, выведенных из жилого фонда. Комнаты должны быть со звукоизоляцией, собственник обязан установить пожарную сигнализацию, охранную систему и предусмотреть уборку номеров. При этом действующие нормы не запрещают делать это с квартирами, которые находятся на первых этажах или над нежилыми помещениями.


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