Депутаты поддержали запрет на создание хостелов в жилых помещениях

Во вторник, 5 марта, Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете на размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях. Авторами документа стали более 30 депутатов, передает
В пояснительных материалах указано, что собственники жилых помещений могут обращаться с жилой площадью по своему усмотрению, если это не нарушает интересы соседей, санитарно-гигиенические нормы и требования пожарной безопасности.
Сейчас устраивать гостиницы или хостелы можно в помещениях, выведенных из жилого фонда. Комнаты должны быть со звукоизоляцией, собственник обязан установить пожарную сигнализацию, охранную систему и предусмотреть уборку номеров. При этом действующие нормы не запрещают делать это с квартирами, которые находятся на первых этажах или над нежилыми помещениями.