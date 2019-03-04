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15:22, 4 марта 2019 481
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За выходные на рязанских дорогах поймали 29 пьяных водителей

За выходные на рязанских дорогах поймали 29 пьяных водителей

За выходные на рязанских дорогах поймали 29 пьяных водителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полиции рассказали, что шесть из них отказались от освидетельствования на состояние опьянения. Также инспекторы выявили шесть фактов повторного управления транспортными средствами в нетрезвом виде.

Рязанцам напомнили, что за управление машиной в нетрезвом виде водителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, ему грозит уголовное наказание и штраф до 300 тысяч рублей, а также обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет.


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