За выходные на рязанских дорогах поймали 29 пьяных водителей. Об этом сообщила
В полиции рассказали, что шесть из них отказались от освидетельствования на состояние опьянения. Также инспекторы выявили шесть фактов повторного управления транспортными средствами в нетрезвом виде.
Рязанцам напомнили, что за управление машиной в нетрезвом виде водителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, ему грозит уголовное наказание и штраф до 300 тысяч рублей, а также обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет.