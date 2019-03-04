За неделю на пожарах в Рязанской области погибли трое мужчин

За неделю, с 25 февраля по 3 марта, на пожарах в Рязанской области погибли трое мужчин. Об этом сообщила
Всего за это время произошло 27 пожаров, в результате которых огонь уничтожил 17 зданий и пять машин.
В понедельник, 25 февраля, на пожаре в селе Новое Еголдаево
В среду, 27 февраля, в огне погиб мужчина 1984 года рождения. Пожар произошел в квартире на улице Школьный переулок в селе Ижевское Спасского района.
В субботу, 2 марта, после пожара в жилом доме на улице Молодежная в селе Мосолово Шиловского района мужчину 1952 года рождения
На водоемах Рязанской области происшествий не зарегистрировали.