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14:12, 4 марта 2019 197
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За неделю на пожарах в Рязанской области погибли трое мужчин

За неделю на пожарах в Рязанской области погибли трое мужчин

За неделю, с 25 февраля по 3 марта, на пожарах в Рязанской области погибли трое мужчин. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Всего за это время произошло 27 пожаров, в результате которых огонь уничтожил 17 зданий и пять машин.

В понедельник, 25 февраля, на пожаре в селе Новое Еголдаево погибли двое мужчин 1978 и 1950 годов рождения. Позже произошедшим заинтересовались следователи.

В среду, 27 февраля, в огне погиб мужчина 1984 года рождения. Пожар произошел в квартире на улице Школьный переулок в селе Ижевское Спасского района.

В субботу, 2 марта, после пожара в жилом доме на улице Молодежная в селе Мосолово Шиловского района мужчину 1952 года рождения доставили в больницу с предварительным диагнозом отравление продуктами горения.

На водоемах Рязанской области происшествий не зарегистрировали.


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