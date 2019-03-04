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11:54, 4 марта 2019 860
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В Спасске арестовали подростка, убившего и закопавшего женщину в снег

В Спасске арестовали подростка, убившего и закопавшего женщину в снег

В Спасске арестовали подозреваемого в убийстве 41-летней женщины. Им оказался подросток, сообщила пресс-служба райсуда.

Несовершеннолетнего обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ, он полностью признал свою вину.

Установлено, что ночью пьяный подросток увидел на заправке женщину и решил ее «проводить». Он догнал жертву у подъезда и ударил кулаком по голове. Когда потерпевшая упала, подросток ударил еще еще дважды, а затем не менее трех раз ранил в голову ножом.

Сочтя женщину мертвой, злоумышленник забрал у нее 300 рублей, закопал тело в снегу и скрылся.

Известно, что женщина скончалась, находясь в сугробе.

Суд вынес решение о заключении подследственного под стражу. Сам обвиняемый и его защитник просили назначить домашний арест.

«Обстоятельств, свидетельствующих о необходимости избрать более мягкую меру пресечения, не установлено, — сообщили в пресс-службе суда. — Доказательств, подтверждающих невозможность содержания под стражей по медицинским показателям, суду не представлено».

Постановление не вступило в законную силу.


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