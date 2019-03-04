В Спасске арестовали подростка, убившего и закопавшего женщину в снег

В Спасске арестовали подозреваемого в убийстве 41-летней женщины. Им оказался подросток, сообщила
Несовершеннолетнего обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ, он полностью признал свою вину.
Установлено, что ночью пьяный подросток увидел на заправке женщину и решил ее «проводить». Он догнал жертву у подъезда и ударил кулаком по голове. Когда потерпевшая упала, подросток ударил еще еще дважды, а затем не менее трех раз ранил в голову ножом.
Сочтя женщину мертвой, злоумышленник забрал у нее 300 рублей,
Известно, что женщина скончалась, находясь в сугробе.
Суд вынес решение о заключении подследственного под стражу. Сам обвиняемый и его защитник просили назначить домашний арест.
«Обстоятельств, свидетельствующих о необходимости избрать более мягкую меру пресечения, не установлено, — сообщили в пресс-службе суда. — Доказательств, подтверждающих невозможность содержания под стражей по медицинским показателям, суду не представлено».
Постановление не вступило в законную силу.