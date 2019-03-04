В Рязанском агроуниверситете провели соревнования в память о погибших в Чечне десантниках

В пятницу, 1 марта, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева провели военно-спортивный турнир «Во славу Отечества». Соревнования посвятили памяти десантников шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
1 марта 2000 года десантники находились в Аргунском ущелье в Чечне, где при проведении контртеррористической операции из 90 человек выжили только шестеро. Позже 22 десантникам присвоили звание Героя России, 21 из них посмертно, 68 военнослужащих наградили орденом Мужества, 63 из них посмертно.
Участники турнира почтили память погибших минутой молчания.
Команды инженерного, автодорожного, технологического факультетов, иностранных студентов и факультета довузовской подготовки и среднего профессионального образования соревновались в рывке 16-килограммовой гири, отжимании, разборке-сборке Ак-74М, беге в противогазах, оказании медицинской помощи и транспортировке раненного.
В результате победила команда технологического факультета. На втором месте оказалась команда иностранных студентов, третье поделили команды ФДП и СПО и инженерного факультета.