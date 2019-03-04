В Рязани открылась выставка о Средней Азии к юбилею Скобелева

В понедельник, 4 марта, в Рязанском музее путешественников открылась выставка «Дорогами Хивинского и Кокандского ханств», посвященная 175-летию Михаила Скобелева. В экспозицию вошли свыше 60 живописных и графических работ рязанского художника, члена Академии народного искусства России Максимильяна Преснякова, сделанных во время поездки в Среднюю Азию.
По словам автора, на выставке показаны «скобелевские» места и виды бывшего Туркестана — это территории современных Узбекистана, Казахстана и Киргизии, которые принадлежали России в XIX веке.
«В картинах сочетается богатая восточная архитектура и простор Центральной Азии. Мы побывали в Ташкенте, Оше, Бухаре, Хиве, Фергане и Коканде, а также на берегу почти высохшего Аральского моря и у форта Шевченко, который находится у Каспия. Работал иногда прямо по пути во время остановок. К сожалению, не везде смогли побывать из-за сжатого графика поездок, но я успел запечатлеть более 60 мест», — поделился с гостями экспозиции Пресняков, отметив, что это его пятая экспедиция.
Помимо картин, на выставке представили книги и описания деятельности российского генерала, а также серебряные часы, которые подарили одному из воинов за успешные стрельбы. Напомним, в октябре прошлого года рязанцы
Справка
Михаил Скобелев — полководец, генерал от инфантерии. Участвовал в Среднеазиатских завоеваниях Российской империи, Русско-турецкой войне 1877-1878 годов, освобождении Болгарии. Не проиграл ни одного сражения, получил прозвище Белый генерал. Похоронен в родовом имении в селе Заборово Александро-Невского района.