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13:30, 4 марта 2019 642
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В Рязани осудили водителя «КамАЗа», сбившего насмерть мужчину в Песочне

В Рязани осудили водителя «КамАЗа», сбившего насмерть мужчину в Песочне

В Рязани осудили 36-летнего водителя «КамАЗа», сбившего насмерть мужчину в Песочне. Об этом сообщил сайт Октябрьского райсуда.

Установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался обогнать автомобиль, однако, не справился с управлением и выехал на обочину, где сбил мужчину. В результате ДТП потерпевший скончался.

Суд признал водителя виновным в совершении преступления. Он признался в содеянном и раскаялся.

Мужчине назначили наказание два года и шесть месяцев колонии-поселении с лишением права управлять транспортным средством сроком на три года.

Кроме того, с подсудимого взыскали около трех миллионов компенсации за причиненный моральный вред.

Приговор не вступил в законную силу.


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