В Рязани осудили водителя «КамАЗа», сбившего насмерть мужчину в Песочне

В Рязани осудили 36-летнего водителя «КамАЗа», сбившего насмерть мужчину в Песочне. Об этом сообщил
Установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался обогнать автомобиль, однако, не справился с управлением и выехал на обочину, где сбил мужчину. В результате ДТП потерпевший скончался.
Суд признал водителя виновным в совершении преступления. Он признался в содеянном и раскаялся.
Мужчине назначили наказание два года и шесть месяцев колонии-поселении с лишением права управлять транспортным средством сроком на три года.
Кроме того, с подсудимого взыскали около трех миллионов компенсации за причиненный моральный вред.
Приговор не вступил в законную силу.