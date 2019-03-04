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8:53, 4 марта 2019 287
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В Москве у подростка отобрали кроссовки за 27 тысяч 1

В Москве у подростка отобрали кроссовки за 27 тысяч

Фото: Pixabay.com

В Москве у подростка отобрали кроссовки за 27 тысяч рублей. Четверо неизвестных напали на него на улице Авиационной, передает РИА Новости.

Злоумышленники угрожали юноше ножом. Забрав обувь, они уехали на машине.

Полиция возбудила уголовное дело.


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