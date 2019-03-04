В Москве у подростка отобрали кроссовки за 27 тысяч рублей. Четверо неизвестных напали на него на улице Авиационной, передает
Злоумышленники угрожали юноше ножом. Забрав обувь, они уехали на машине.
Полиция возбудила уголовное дело.
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Фото: Pixabay.com
В Москве у подростка отобрали кроссовки за 27 тысяч рублей. Четверо неизвестных напали на него на улице Авиационной, передает
Злоумышленники угрожали юноше ножом. Забрав обувь, они уехали на машине.
Полиция возбудила уголовное дело.
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