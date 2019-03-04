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14:54, 4 марта 2019 127
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В Канищеве столкнулись две маршрутки. Видео

В Канищеве столкнулись две маршрутки. Видео

В Канищеве столкнулись две маршрутки. Видео опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

ДТП произошло в понедельник, 4 марта, на улице Интернациональной.

На записи видно, что одна из машин получила механические повреждения.

Официальных комментариев о произошедшем пока нет.


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