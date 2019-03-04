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9:06, 4 марта 2019 161
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В Горроще столкнулись легковушка и внедорожник

В Горроще столкнулись легковушка и внедорожник

Утром в понедельник, 4 марта, на пересечении улиц Ленинского Комсомола и 4-ой Линии столкнулись легковая машина и внедорожник. Фотографиии с места аварии опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Подробности ДТП уточняются.


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