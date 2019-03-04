В аварии с маршрутками в Канищеве пострадали две девушки. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В результате произошедшего пострадали 20-летняя и 19-летняя пассажирки 53 маршрутки.
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В аварии с маршрутками в Канищеве пострадали две девушки. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В результате произошедшего пострадали 20-летняя и 19-летняя пассажирки 53 маршрутки.
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