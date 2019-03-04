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16:11, 4 марта 2019 775
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В аварии с маршрутками в Канищеве пострадали две девушки

В аварии с маршрутками в Канищеве пострадали две девушки

В аварии с маршрутками в Канищеве пострадали две девушки. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло в понедельник, 4 марта, в 12:50. Водитель 1976 года рождения за рулем маршрутки № 50, двигаясь со стороны улицы Станкозаводская в направлении улицы Бирюзова столкнулся со стоящим маршрутным такси №53 под управлением рязанца 1983 года рождения.

В результате произошедшего пострадали 20-летняя и 19-летняя пассажирки 53 маршрутки.


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