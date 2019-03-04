Умер вокалист Prodigy Кит Флинт

В понедельник, 4 февраля, умер вокалист британской группы The Prodigy Кит Флинт. Ему было 49 лет, пишет
Тело певца нашли в его доме в Данмоу.
По предварительным данным, Флинт умер естественной смертью.
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Фото: Ru.wikipedia.org
В понедельник, 4 февраля, умер вокалист британской группы The Prodigy Кит Флинт. Ему было 49 лет, пишет
Тело певца нашли в его доме в Данмоу.
По предварительным данным, Флинт умер естественной смертью.
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Насколько можно доверять таким волонтерам, разбирался корреспондент RZN.info.