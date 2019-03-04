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14:33, 4 марта 2019 297
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Умер вокалист Prodigy Кит Флинт

Умер вокалист Prodigy Кит Флинт

Фото: Ru.wikipedia.org

В понедельник, 4 февраля, умер вокалист британской группы The Prodigy Кит Флинт. Ему было 49 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на издание The Sun.

Тело певца нашли в его доме в Данмоу.

По предварительным данным, Флинт умер естественной смертью.


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