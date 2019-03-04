Студенты РГАТУ встретились с ветераном Афганской войны, кавалером ордена Красной Звезды и Героем России

В пятницу, 1 марта, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева студенты факультета довузовской подготовки и среднего профессионального образования встретились с депутатом Госдумы и Героем России Андреем Красовым, кавалером ордена Красной Звезды Сергеем Караевым, выпускником РВВДКУ и ветераном Афганской войны Игорем Панкрушиным.
Встречу организовали к 30-летию вывода советских войск из Афганистана и дню Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Андрей Красов подчеркнул, что Афганская война стала самым длительным по продолжительности и крупномасштабным локальным конфликтом после Великой Отечественной.
«Это важная веха в истории наших вооруженных сил, страница в истории нашей страны. Это дни и годы, боль и потери, доблесть и героизм наших солдат и офицеров. Наших людей, многие из которых живут среди нас», — сказал он.
Сергей Караев рассказал об участии в боевых операциях и солдатской дружбе, а Игорь Николаевич поделился воспоминаниями о годах службы в Афганистане.
Гости ответили на вопросы студентов и сфотографировались с ними на память.