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10:25, 4 марта 2019 182

Студенты РГАТУ встретились с ветераном Афганской войны, кавалером ордена Красной Звезды и Героем России

Студенты РГАТУ встретились с ветераном Афганской войны, кавалером ордена Красной Звезды и Героем России

В пятницу, 1 марта, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева студенты факультета довузовской подготовки и среднего профессионального образования встретились с депутатом Госдумы и Героем России Андреем Красовым, кавалером ордена Красной Звезды Сергеем Караевым, выпускником РВВДКУ и ветераном Афганской войны Игорем Панкрушиным.

Встречу организовали к 30-летию вывода советских войск из Афганистана и дню Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Андрей Красов подчеркнул, что Афганская война стала самым длительным по продолжительности и крупномасштабным локальным конфликтом после Великой Отечественной.

«Это важная веха в истории наших вооруженных сил, страница в истории нашей страны. Это дни и годы, боль и потери, доблесть и героизм наших солдат и офицеров. Наших людей, многие из которых живут среди нас», — сказал он.

Сергей Караев рассказал об участии в боевых операциях и солдатской дружбе, а Игорь Николаевич поделился воспоминаниями о годах службы в Афганистане.

Гости ответили на вопросы студентов и сфотографировались с ними на память.


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