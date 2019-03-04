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8:35, 4 марта 2019 133
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Снежное начало марта. Обзор новостей прошедших выходных

Снежное начало марта. Обзор новостей прошедших выходных

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Завершились первые выходные марта. Вспомним главные события минувшего уикенда.

В выходные погода была непредсказуемой — в Рязанской области неоднократно объявляли метеопредупреждения.

Стало известно, что амбулаторные карточки с историями болезней рязанцев поместят в цифровое хранилище, в котором будет собрана полная информация о здоровье каждого пациента.

О происшествиях. В Ухолове сожители украли 160 килограммов металла с производства. Около «Глобуса» столкнулись два автомобиля. На пожаре в шиловском селе пострадал мужчина. Также у двух шиловцев нашли более тонны контрафактного алкоголя.

Помимо этого, стало известно, что полиция не стала возбуждать дело после падения рязанки около торгового центра. В Рязани начали искать 18-летнего юношу, который пропал 17 февраля, а в Башкирии заметили рязанца, пропавшего больше недели назад На митинг рязанских коммунистов вышли более трехсот человек. Участники демонстрации выступили против повышения тарифов на услуги ЖКХ, увеличения взносов на капремонт и закрытия муниципальных предприятий.

Немного о творчестве земляков. Рязанцы сняли видео в поддержку участников Всемирной зимней универсиады. «Завод» Быкова попал в топ-20 фильмов прошлого года. В Рязани прошел танцевальный фестиваль «Репутация».


© RZN.info

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