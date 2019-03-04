Российские торговые сети опасаются дефицита алкоголя из-за массовых приостановок лицензий, пишут «
Такая ситуация может возникнуть из-за возможных ошибок в Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП), с помощью которой власти субъектов отслеживают неоплаченные штрафы. По данным издания, уже зафиксировали около десяти случаев, когда магазины временно не могли продавать алкоголь из-за неполадок в системе. Так, например, погашенные штрафы отображались в системе как неоплаченные. Ритейлеры предполагают, что ошибки могут стать массовыми и привести к большим убыткам.
В Минфине «Известиям» сообщили, что прорабатывают вопрос предоставления торговым сетям доступа к ГИС ГМП для отслеживания неполадок.