При столкновении «ГАЗели» и автобуса в Александро-Невском районе пострадали три женщины. Об этом
Авария
Пострадали пассажирки «ГАЗели» в возрасте 61, 46 и 43 лет. Их госпитализировали.
Автобус направлялся из Москвы в Дербент.
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Фото: УМВД по Рязанской области
При столкновении «ГАЗели» и автобуса в Александро-Невском районе пострадали три женщины. Об этом
Авария
Пострадали пассажирки «ГАЗели» в возрасте 61, 46 и 43 лет. Их госпитализировали.
Автобус направлялся из Москвы в Дербент.
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