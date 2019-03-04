Касимовцу вынесли приговор за убийство жены на автомойке

Жителю Касимовского района вынесли приговор за убийство жены на автомойке. Об этом сообщила
Установлено, что 6 июня 2018 года мужчина выпил и пришел на автомойку, где работала его жена, чтобы обсудить развод. Во время разговора супруги поссорились, осужденный достал из кармана складной нож и
Женщине удалось выбежать на улицу, где очевидцы повалили на землю преследовавшего ее мужа и отобрали у него нож.
С полученной раной и большой кровопотерей пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали помощь. Однако в этот же день женщина скончалась.
Касимовца признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ и приговорили к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор обжалован и в законную силу не вступил.