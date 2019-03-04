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12:28, 4 марта 2019 371
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Холодную воду отключили еще на одиннадцати рязанских улицах. Адреса

Холодную воду отключили еще на одиннадцати рязанских улицах. Адреса

В понедельник, 4 марта, еще на четырех рязанских улицах отключили холодную воду из-за ремонта на водопроводе. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

До окончания работ воды не будет по следующим адресам:

  • улица Юбилейная, дом 2;
  • улица Белякова, дома 27, 28, 29;
  • улица Бирюзова, дом 9/23,
  • улица Станкозаводская, дои 25;
  • улица Элеваторская, дома с 14 по 34-а;
  • Московский заулок;
  • Элеваторный заулок;
  • Московское шоссе, дома с 105 по 141.

К 16:00 воду должны дать по следующим адресам:

  • улица Шевченко, дома 38/25, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52-а;
  • улица Весенняя, дома 30/48, 28, 27/46, 25, 55;
  • улица Высоковольтная, дом13.

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