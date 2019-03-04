Холодную воду отключили еще на одиннадцати рязанских улицах. Адреса

В понедельник, 4 марта, еще на четырех рязанских улицах отключили холодную воду из-за ремонта на водопроводе. Об этом сообщила
До окончания работ воды не будет по следующим адресам:
- улица Юбилейная, дом 2;
- улица Белякова, дома 27, 28, 29;
- улица Бирюзова, дом 9/23,
- улица Станкозаводская, дои 25;
- улица Элеваторская, дома с 14 по 34-а;
- Московский заулок;
- Элеваторный заулок;
- Московское шоссе, дома с 105 по 141.
К 16:00 воду должны дать по следующим адресам:
- улица Шевченко, дома 38/25, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52-а;
- улица Весенняя, дома 30/48, 28, 27/46, 25, 55;
- улица Высоковольтная, дом13.