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20:45, 31 марта 2019 172
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Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов — экзитпол

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов — экзитпол

Фото: Pixabay.com

Шоумен Владимир Зеленский и президент Петр Порошенко вышли во второй тур выборов главы Украины, передает РИА Новости.

По данным телеканала «112.Украина», Зеленский набрал 30,7% голосов, Порошенко — 18,6.

Телеканал «1+1» также провел опрос на выходе с участков. Согласно его данным, Зеленский набрал 30,1% голосов, Порошенко 18,5%, а Тимошенко — 14% голосов избирателей.

Национальный экзитпол свидетельствует о том, что Зеленский лидирует с 30,4%голосов, у Порошенко — 17,8%, у Тимошенко — 14,2%.

Напомним, в воскресенье, 31 марта, на Украине началось голосование на выборах президента. В бюллетень внесли рекордное в истории страны число кандидатов — 39.

На Украине работают 199 избирательных округов, кроме территорий Донецкой и Луганской областей.


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