Шоумен Владимир Зеленский и президент Петр Порошенко вышли во второй тур
По данным телеканала «112.Украина», Зеленский набрал 30,7% голосов, Порошенко — 18,6.
Телеканал «1+1» также провел опрос на выходе с участков. Согласно его данным, Зеленский набрал 30,1% голосов, Порошенко 18,5%, а Тимошенко — 14% голосов избирателей.
Национальный экзитпол свидетельствует о том, что Зеленский лидирует с 30,4%голосов, у Порошенко — 17,8%, у Тимошенко — 14,2%.
Напомним, в воскресенье, 31 марта, на Украине началось голосование на выборах президента. В бюллетень внесли рекордное в истории страны число кандидатов — 39.
На Украине работают 199 избирательных округов, кроме территорий Донецкой и Луганской областей.