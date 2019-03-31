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10:38, 31 марта 2019 589
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В Рязанской области перед судом предстанет мужчина, напавший на полицейского

В Рязанской области перед судом предстанет мужчина, напавший на полицейского

В Клепиковском районе перед судом предстанет ранее судимый житель Тумы который напал на полицейского при исполнении обязанностей. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Случай произошел в январе 2019 года. Житель Тумы был пьян и находился в общественном месте. Об этом в полицию сообщила местная жительница.

Нарушителя доставили в полицию. Во время беседы с правоохранителями он покинул кабинет. Участковый потребовал мужчину вернуться, но последний не отреагировал.

Вместо этого он ударил полицейского кулаков по лицу. Нарушителя остановили сотрудники отдела.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 318 УК РФ.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.


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