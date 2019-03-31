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8:35, 31 марта 2019 217
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В Рязани раньше срока начался сезон аллергии

В Рязани раньше срока начался сезон аллергии

В Рязани начался сезон аллергии — первые симптомы уже почувствовала треть горожан, страдающих поллинозом. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

«Первые симптомы аллергии — это могут быть першение в горле, сухой кашель, слезотечение, насморк, заложенность носа и в грудной клетке — это первые симптомы, которые также характерны и для ОРВИ», — рассказала Оксана Рогожкина, заведующая терапевтическим отделением поликлинического отделения ГБУ РО «ГКБ №o 10».

Отмечается, что в воздухе уже появились первые пыльцевые зерна ольхи. В этом году они возникли раньше срока и в более высокой концентрации — 533 единицы на один кубометр воздуха.

«Для сравнения в 2018 году в этот же день было зафиксировано одно пыльцевое зерно, очевидно, что это связано с интенсивным дальним заносом, то есть пыльца летит к нам с южных регионов. Потенциальными источниками являются города Украины, Белоруссии, и Юга России», — сказала Юлия Селезнева, кандидат биологических наук, заведующая кафедрой биологии РГУ имени Есенина.

Все данные заносят в базу данных на сайте Аллерготоп, где можно увидеть концентрацию аллергенов в составе атмосферного воздуха города.

Напомним, наличие в воздухе аллергенной пыльцы проверяют с помощью ловушки на крыше астрономической обсерватории РГУ имени Есенина.


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