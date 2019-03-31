В Рязани раньше срока начался сезон аллергии

В Рязани начался сезон аллергии — первые симптомы уже почувствовала треть горожан, страдающих поллинозом. Об этом сообщила ГТРК «
«Первые симптомы аллергии — это могут быть першение в горле, сухой кашель, слезотечение, насморк, заложенность носа и в грудной клетке — это первые симптомы, которые также характерны и для ОРВИ», — рассказала Оксана Рогожкина, заведующая терапевтическим отделением поликлинического отделения ГБУ РО «ГКБ №o 10».
Отмечается, что в воздухе уже появились первые пыльцевые зерна ольхи. В этом году они возникли раньше срока и в более высокой концентрации — 533 единицы на один кубометр воздуха.
«Для сравнения в 2018 году в этот же день было зафиксировано одно пыльцевое зерно, очевидно, что это связано с интенсивным дальним заносом, то есть пыльца летит к нам с южных регионов. Потенциальными источниками являются города Украины, Белоруссии, и Юга России», — сказала Юлия Селезнева, кандидат биологических наук, заведующая кафедрой биологии РГУ имени Есенина.
Все данные заносят в базу данных на сайте
Напомним, наличие в воздухе аллергенной пыльцы проверяют с помощью ловушки на крыше астрономической обсерватории РГУ имени Есенина.