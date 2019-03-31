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11:58, 31 марта 2019 37
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В Рязани пройдет акция по сбору вторсырья и отработанной техники

В Рязани пройдет акция по сбору вторсырья и отработанной техники

В воскресенье, 7 апреля, в Рязани пройдет акция по сбору вторсырья и отработанной техники. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Акция состоится с 12:00 до 14:00 в ЦПКиО у входной группы со стороны улицы Братиславской.

В специализированные контейнеры из полипропиленовой ткани (биг-бэги) на утилизацию будут принимать:

  • оргтехнику: телевизоры, отработанные телефоны, мониторы, клавиатуры, принтеры, МФУ, старые компьютеры и т. д.;
  • бытовую технику: холодильники, стиральные машины, плиты, чайники, микроволновки, тостеры, блендеры, пылесосы и т. д.;
  • макулатуру: газеты, журналы, книги, тетради, картон, офисная бумага;
  • одежду и текстиль: из изношенных тканей, не пригодных для использования (ветошь);
  • металл: жестяные и алюминиевые банки;
  • батарейки.

Во время акции будет работать вывоз крупногабаритной техники по городу .

Заявку на вывоз техники можно предварительно заполнить по ссылке.


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