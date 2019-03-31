В воскресенье, 7 апреля, в Рязани пройдет акция по сбору вторсырья и отработанной техники. Об этом сообщил
Акция состоится с 12:00 до 14:00 в ЦПКиО у входной группы со стороны улицы Братиславской.
В специализированные контейнеры из полипропиленовой ткани (биг-бэги) на утилизацию будут принимать:
- оргтехнику: телевизоры, отработанные телефоны, мониторы, клавиатуры, принтеры, МФУ, старые компьютеры
и т. д.;
- бытовую технику: холодильники, стиральные машины, плиты, чайники, микроволновки, тостеры, блендеры, пылесосы
и т. д.;
- макулатуру: газеты, журналы, книги, тетради, картон, офисная бумага;
- одежду и текстиль: из изношенных тканей, не пригодных для использования (ветошь);
- металл: жестяные и алюминиевые банки;
- батарейки.
Во время акции будет работать вывоз крупногабаритной техники по городу .
Заявку на вывоз техники можно предварительно заполнить по