В Приокском столкнулись две легковушки

Вечером в воскресенье, 31 марта, в Приокском столкнулись две легковые машины. Фотографию с места аварии опубликовали в группе «
Один из участников ДТП — ВАЗ-2107. По словам очевидцев, «семерке хорошо досталось»: у машины разбиты капот и фара.
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Вечером в воскресенье, 31 марта, в Приокском столкнулись две легковые машины. Фотографию с места аварии опубликовали в группе «
Один из участников ДТП — ВАЗ-2107. По словам очевидцев, «семерке хорошо досталось»: у машины разбиты капот и фара.
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