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18:50, 31 марта 2019 127

В кинотеатре «Люксор» провели семейный праздник для друзей «Радио ОК»

В кинотеатре «Люксор» провели семейный праздник для друзей «Радио ОК»

В кинотеатре «Люксор» провели семейный праздник для друзей «Радио ОК». Специальным гостем мероприятия стал рязанский иллюзионист Олег Мельников.

«Увидеть фокусы не на арене цирка, а в непосредственной близости — большая редкость и удача. Но даже, несмотря на возможность приблизиться к волшебству, никто из гостей так и не смог раскрыть секрет фокусов», — отметили организаторы.

Для детей выступили герои мультфильмов Леди Баг и Супер Кот из парка развлечений «Крутопарк».

«Несколько раз в году мы устраиваем такие праздники для наших слушателей. Для встречи с настоящими друзьями повод не нужен», — рассказала диджей «Радио ОК» Анна Ларина.

После праздник гости посмотрели фильм Тима Бертона «Дамбо».


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