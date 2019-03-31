В кинотеатре «Люксор» провели семейный праздник для друзей «Радио ОК». Специальным гостем мероприятия стал рязанский иллюзионист Олег Мельников.
«Увидеть фокусы не на арене цирка, а в непосредственной близости — большая редкость и удача. Но даже, несмотря на возможность приблизиться к волшебству, никто из гостей так и не смог раскрыть секрет фокусов», — отметили организаторы.
Для детей выступили герои мультфильмов Леди Баг и Супер Кот из парка развлечений «Крутопарк».
«Несколько раз в году мы устраиваем такие праздники для наших слушателей. Для встречи с настоящими друзьями повод не нужен», — рассказала диджей «Радио ОК» Анна Ларина.
После праздник гости посмотрели фильм Тима Бертона «Дамбо».