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16:12, 31 марта 2019 159
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Тумчанина приговорили к реальному сроку за пьяную езду

Тумчанина приговорили к реальному сроку за пьяную езду

Фото: Pixabay.com

Жителя рабочего поселка Тума приговорили к реальному сроку за пьяную езду. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Мужчину ранее дважды судили за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Третье преступление он совершил, будучи приговоренным к десяти месяцам условного лишения свободы. Кроме того, рязанца на два с половиной года лишили «прав».

«Вместе с тем, несмотря на имеющиеся судимости за аналогичные преступления, указанным лицом в период отбывания условного наказания вновь было совершено преступление, посягающее на безопасность дорожного движения, что свидетельствовало, о том, что подсудимый при отбытии предыдущих наказаний должных выводов для себя не сделал», — уточнили в прокуратуре.

Мужчину признали виновным по статье 264.1 УК и приговорили к шести месяцам тюрьмы. Его также на три года лишили права водить машину.


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