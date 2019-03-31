Тумчанина приговорили к реальному сроку за пьяную езду

Жителя рабочего поселка Тума приговорили к реальному сроку за пьяную езду. Об этом
Мужчину ранее дважды судили за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Третье преступление он совершил, будучи приговоренным к десяти месяцам условного лишения свободы. Кроме того, рязанца на два с половиной года лишили «прав».
«Вместе с тем, несмотря на имеющиеся судимости за аналогичные преступления, указанным лицом в период отбывания условного наказания вновь было совершено преступление, посягающее на безопасность дорожного движения, что свидетельствовало, о том, что подсудимый при отбытии предыдущих наказаний должных выводов для себя не сделал», — уточнили в прокуратуре.
Мужчину признали виновным по статье 264.1 УК и приговорили к шести месяцам тюрьмы. Его также на три года лишили права водить машину.