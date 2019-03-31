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15:18, 31 марта 2019 359
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СМИ сообщили о пропаже самой дорогой картины в мире

СМИ сообщили о пропаже самой дорогой картины в мире

Фото: Ru.wikipedia.org

Из филиала Лувра в Абу-Даби пропала картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Об этом пишет New York Times.

В сентябре прошлого года филиал отменил показ картины «без объяснения причин».

Работники филиала заявили при этом что, у них «нет информации о местонахождении полотна».

В парижском Лувре также не смогли определить, где находится «Спаситель мира».

В ноябре 2017 года картину продали частному коллекционеру за сумму, рекордную для произведений искусства — 450 миллионов долларов (с учетом комиссии аукциона Christie’s).

По информации New York Times, полотно приобрел саудовский принц Бадр бен Абдулла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд.

Власти Абу-Даби от комментариев воздержались.


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