Рязанские власти объяснили, зачем увеличивали срок расчета за капремонт до 730 дней. В ответе министерства ТЭК и ЖКХ на запрос редакции говорится, что за это время подрядчики смогли бы возмещать возможный ущерб от работ и устанять недостатки по гарантии.
«Установленный в 2018 году срок в 730 дней на оплату договоров на работы по капремонту определялся из необходимости привлечения к работам подрядчиков, которые имеют квалифицированный персонал и способных возмещать нанесенный собственникам ущерб, а также исполнять гарантийные обязательства», — отмечается в документе.
Ранее министр ТЭК и ЖКХ Андрей Горелов
Напомним, на долгий срок оплаты
Активисты подчеркнули, что в конкурсах на проведение капремонта стало участвовать меньшее число подрядчиков, при этом количество нарушений за два года выросло в три раза, а также увеличилось число жалоб граждан.