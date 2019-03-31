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11:09, 31 марта 2019 627
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Рязанские власти объяснили, зачем увеличивали срок расчета за капремонт до 730 дней

Рязанские власти объяснили, зачем увеличивали срок расчета за капремонт до 730 дней

Рязанские власти объяснили, зачем увеличивали срок расчета за капремонт до 730 дней. В ответе министерства ТЭК и ЖКХ на запрос редакции говорится, что за это время подрядчики смогли бы возмещать возможный ущерб от работ и устанять недостатки по гарантии.

«Установленный в 2018 году срок в 730 дней на оплату договоров на работы по капремонту определялся из необходимости привлечения к работам подрядчиков, которые имеют квалифицированный персонал и способных возмещать нанесенный собственникам ущерб, а также исполнять гарантийные обязательства», — отмечается в документе.

Ранее министр ТЭК и ЖКХ Андрей Горелов заявил, что срок сократили до месяца из-за нападок общественников, «хотя 730 дней было рациональнее». В ответе на запрос также говориться, что все работы в 2018 году оплачивались сразу после приемки, а не через 730 дней. Кроме того, в пример приводятся Белгородская и Новосибирская области, где срок расчета за работы составляет 730 дней.

Напомним, на долгий срок оплаты обратило внимание депутаты гордумы и региональное отделение ОНФ.

Активисты подчеркнули, что в конкурсах на проведение капремонта стало участвовать меньшее число подрядчиков, при этом количество нарушений за два года выросло в три раза, а также увеличилось число жалоб граждан.


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