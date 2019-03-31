Рязанцы поздравили митрополита Марка с юбилеем. Видео

В воскресенье, 31 марта, рязанское духовенство и верующие поздравили митрополита Марка с 55-летием. Видео из Христорождественского собора опубликовали на канале епархии на YouTube.
Епископ Скопинский и Шацкий Феодорит отметил, что юбилей митрополита Марка выпал на Крестопоклонную неделю Великого поста.
«Это очень символично, потому что в центре жизни каждого христианина лежит крест… Тем более, жизнь пастыря, архипастыря, который являет собой образ Христа. Если вся земная жизнь Христа была сплошным крестом, страданиями, то и пастырь подвергается этим испытаниям, скорбям, искушениям», — сказал он и преподнес архиерею образ особо чтимого рязанцами мученика — благоверного князя Романа Олеговича.
По словам епископа, главное утешение для каждого пастыря — в успехах паствы.
«Для того, кто насаждает сад, нет большей радости, чем видеть плоды от этого сада», — добавил он. Настоятель Скорбященского храма протоиерей Георгий Булеков пожелал митрополиту Рязанскому и Михайловскому «оставаться милостивым отцом, молитвенником и всегда быть примером для подражания».
Владыку также поздравила игуменья Казанского женского монастыря Анна (Сычугова). Она преподнесла ему четки митрополита Трифона (Туркестанова).
Глава Рязанской епархии, в свою очередь, поблагодарил всех за внимание и молитвы и благословил.