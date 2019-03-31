Рязанцам рассказали об основах православия на городских кладбищах. Миссионерскую акцию провели 30 марта, в родительскую субботу — день поминовения усопших.
«К сожалению, в советское время под действием атеистической пропаганды и соответствующих условий жизни некоторые православные традиции были искажены или даже в какой-то мере забыты в народе, —
О христианстве с рязанцами поговорили члены молодежного общества «Гранат» и сотрудники миссионерского отдела епархии. Горожанам также раздали листовки о традициях, связанных с поминовением усопших.