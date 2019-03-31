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18:29, 31 марта 2019 422
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Рязанцам рассказали об основах православия на городских кладбищах 1

Рязанцам рассказали об основах православия на городских кладбищах

Фото: Рязанская епархия

Рязанцам рассказали об основах православия на городских кладбищах. Миссионерскую акцию провели 30 марта, в родительскую субботу — день поминовения усопших.

«К сожалению, в советское время под действием атеистической пропаганды и соответствующих условий жизни некоторые православные традиции были искажены или даже в какой-то мере забыты в народе, — объяснили в епархии цель акции.— До сих пор не все люди знают, каким событиям, угодникам Божиим или особым традициям посвящены те или иные дни в православном календаре».

О христианстве с рязанцами поговорили члены молодежного общества «Гранат» и сотрудники миссионерского отдела епархии. Горожанам также раздали листовки о традициях, связанных с поминовением усопших.


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