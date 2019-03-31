«Рязань — ВДВ» проиграла «Локомотиву». В пятницу, 29 марта, десантницы провели в Москве последний товарищеский матч перед стартом сезона.
В составе «десантниц» на поле вышли сразу семь новичков. При этом рязанская команда отыграла поединок без замен — на скамейке оказался один вратарь Мария Жаманакова.
Единственный гол в первом тайме забила Анна Беломытцева, которая перешла в «Локомотив» в межсезонье.
Ранее «десантницы» провели несколько товарищеских матчей с юношами рязанских футбольных школ.
Фото ЖФК «