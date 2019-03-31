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9:36, 31 марта 2019 300
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«Рязань — ВДВ» проиграла «Локомотиву», пропустив гол от бывшего игрока

«Рязань — ВДВ» проиграла «Локомотиву», пропустив гол от бывшего игрока

«Рязань — ВДВ» проиграла «Локомотиву». В пятницу, 29 марта, десантницы провели в Москве последний товарищеский матч перед стартом сезона.

В составе «десантниц» на поле вышли сразу семь новичков. При этом рязанская команда отыграла поединок без замен — на скамейке оказался один вратарь Мария Жаманакова.

Единственный гол в первом тайме забила Анна Беломытцева, которая перешла в «Локомотив» в межсезонье.

Ранее «десантницы» провели несколько товарищеских матчей с юношами рязанских футбольных школ.

Фото ЖФК «Локомотив»


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