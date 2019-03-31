Пропавшего рязанца нашли живым

Пропавшего 43-летнего рязанца нашли живым. Об этом в воскресенье, 31 марта, сообщили в группе «
Подробности поисковой операции не разглашают.
О мужчине ничего не было известно с 28 марта. В субботу, 30 марта, волонтеры
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Пропавшего 43-летнего рязанца нашли живым. Об этом в воскресенье, 31 марта, сообщили в группе «
Подробности поисковой операции не разглашают.
О мужчине ничего не было известно с 28 марта. В субботу, 30 марта, волонтеры
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Теплая встреча. Прогноз погоды в Рязанской области на первую неделю апреля
В начале марта региональное УФАС опубликовало информацию о привлечении ПАО «РЭСК» к административной ответственности за отключение электричества в Сапожке.