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10:05, 31 марта 2019 347
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Около строящегося в центре Рязани дома спилили деревья. Видео

Около строящегося в центре Рязани дома спилили деревья. Видео

Около дома, который строят вблизи детского сада №17, спили деревья. Об этом сообщили в группе «Типичная Рязань» «ВКонтакте».

«А тем временем рабочие не дремлют. Стали они пилить деревья вне строительной площадки. Тихонечко так, пока никто не видит. Но разве могут они спиливать молодые деревца, которые растут за забором», — отметил автор сообщения.

Ранее рязанцы возмутились, что дом строят вблизи детского сада.

По словам пользователей, из-за этого на площадку по соседству не допускают детсадовцев и они вынуждены гулять на территории других групп. На месте стройплощадки размещался дом № 33 на улице Горького, который застройщик расселил и снес.


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