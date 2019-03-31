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13:07, 31 марта 2019 223
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Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках 1

Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, которые решили поддержать Татьяну Кувшинникову из Барнаула, уволенную из-за фотографии в купальнике. Публикации вызвали реакцию читателей в комментариях.

Отметим, что учительницу, которая состоит в Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи», вынудили уйти из школы после публикации в соцсети снимков в закрытом купальнике и коротком платье на турнике. Кувшынникова опубликовала их после заплыва в честь Универсиады в Красноярске, пишут «Известия».

Фото вызвали недовольство матери одного из школьников. После жалобы директор предложил педагогу уволиться по собственному желанию из-з «аморального поведения».

По данным телеканала «360», после произошедшего Кувшынниковой отказали в праве носить звание педагога и назвали ее поступок пятном на репутации школы.

Женщину решили поддержать учителя со всей страны. Педагоги выложили снимки в купальниках под девизом «Учителя тоже люди».

Британцы прониклись историей и оценили снимки россиян.

«Я хочу вернуться в школу в России. Мне всего 54», — написал пользователь Eryops.

«Мои школьные учителя не были похожи на этих девушек», — отметил пользователь aphassal.

«Если бы в мое время учителя были такими, я бы никогда так много не прогуливал», — признался lostinherts67.

«Никто из моих учителей не выглядел так хорошо. Проклятье», — поддержал его Welsh Wizard.

Большинство комментаторов поддержало уволенного педагога.

Фото со страницы Татьяны Кувшинниковой «ВКонтакте»


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