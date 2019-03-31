Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Британские издания
Отметим, что учительницу, которая состоит в Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи», вынудили уйти из школы после публикации в соцсети снимков в закрытом купальнике и коротком платье на турнике. Кувшынникова опубликовала их после заплыва в честь Универсиады в Красноярске, пишут «Известия».
Фото вызвали недовольство матери одного из школьников. После жалобы директор предложил педагогу уволиться по собственному желанию из-з «аморального поведения».
По данным телеканала «
Женщину решили поддержать учителя со всей страны. Педагоги выложили снимки в купальниках под девизом «Учителя тоже люди».
Британцы прониклись историей и оценили снимки россиян.
«Я хочу вернуться в школу в России. Мне всего 54», — написал пользователь
«Мои школьные учителя не были похожи на этих девушек», — отметил пользователь
«Если бы в мое время учителя были такими, я бы никогда так много не прогуливал», — признался
«Никто из моих учителей не выглядел так хорошо. Проклятье», — поддержал его
Большинство комментаторов поддержало уволенного педагога.
Фото со страницы