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12:51, 31 марта 2019 216

Больница, школа и завод. Елена Митина с рабочей поездкой посетила Скопин

Больница, школа и завод. Елена Митина с рабочей поездкой посетила Скопин

В пятницу, 29 марта, депутат Госдумы Елена Митина посетила с рабочей поездкой Скопин.

Депутат побывала в межрайонном медицинском центре, около заречного Дома культуры в Скопине, где в рамках проекта партии «Единая Россия» «Городская среда» будет благоустроен сквер, посетила скопинский молодежный театр «Предел», Скопинский автоагрегатный завод, школу имени Горького в микрорайоне Заречный.

В скопинском молодежном театре «Предел» Митина поучаствовала в торжественном мероприятии, посвященном Международному дню театра.

Во время визита на ОАО «Скопинский автоагрегатный завод» депутат поздравила с прошедшим юбилеем его управляющего Геннадия Бочарова.

Парламентарий вручила ему благодарность комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, подарок и пожелала юбиляру здоровья, благополучия, мира и добра, успешной реализации всех намеченных планов.

Бочаров рассказал Елене Митиной об успехах завода, поделился планами на будущее, а также попросил поддержать инициативу заводчан о внесении изменений в проект постановления правительства РФ №719 в разделе «Продукция автомобилестроения».

Елена Митина пообещала отправить депутатский запрос в соответствующие инстанции в самое ближайшее время.

Как отметили в пресс-службе партии, на создание зоны отдыха в сквере около заречного Дома культуры, который посетила Митина, для горожан выделили 11,5 млн руб. На эти средства очистят территорию, заасфальтируют дорожки, оборудуют сцену для проведения праздников, установят лавочки, урны, цветочницы и парковые светильники.

В сквере появятся спортивная и детская игровая площадки.

В школе, где побывала депутат, отремонтируют спортзал и уставят новое оборудование в столовой.

Начальник управления образования и молодежной политики администрации города Скопина Николай Калинин рассказал, что средства на ремонт спортзала выделили в рамках государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики», а также из муниципального бюджета — всего около 2 млн руб.

На эти средства будет заменят систему отопления, заменят окна и двери, отремонтируют стены и пол в зале, подсобных помещениях и душевых, а также обновят систему пожарной сигнализации.

Что касается столовой, то там будет установлено новое оборудование стоимостью 1,2 млн руб.

Заместитель главного врача центра по амбулаторно-поликлинической деятельности Андрей Мартынов рассказал парламентарию о внедрении технологий бережливого производства в работу Скопинского межрайонного медицинского центра и провел экскурсию по отделению медицинской профилактики.

«Несколько месяцев назад мы разделили потоки пациентов и открыли это отделение. Такое переформатирование работы позволило избавить человека, которому необходимо пройти диспансеризацию или медицинскую комиссию, от необходимости стоять в общих очередях к врачам-специалистам или ездить к ним в другую часть города. Это значительно экономит время и делает пребывание в поликлинике более комфортным», — подчеркнул заместитель главврача.

Для отделения медпрофилактики в больнице отремонтировали помещение, где создана открытая регистратура, сделаны удобная навигация и зона ожидания, оборудованы кабинеты терапевта, хирурга, ЛОР-врача, дерматолога, невролога, психиатра, офтальмолога, кабинеты забора анализов, ЭКГ, а также смотровой кабинет.

Делясь впечатлениями от увиденного, Елена Митина подчеркнула, что центр медицинской профилактики в Скопинском ММЦ — это яркий пример того, как нужно организовывать работу с пациентами.


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