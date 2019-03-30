Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:45, 30 марта 2019 175
 0    0

ЮНЕСКО проведет в Рязани международный поэтический фестиваль

ЮНЕСКО проведет в Рязани международный поэтический фестиваль

Фото: Pixabay.com

С 18 по 20 апреля в Рязани пройдет XIX Международный фестиваль Всемирные Дни Поэзии ЮНЕСКО. О этом сообщили организаторы мероприятия.

В 2019 году Рязань станет одним из городов, в котором пройдет поэтический марафон. Начнется он в Варшаве, пройдет по всей Польше, затем попадет в Бонн, Лондон, Рязань и Вильнюс.

Творческая делегация состоит из польских поэтов и переводчиков, литераторов из Латвии, Болгарии, Великобритании, Украины и России.

Во время проекта будут проведены литературные вечера и встречи.

Открытие запланировано на 18 апреля. Оно пройдет в 19:00 в Рязанской областной филармонии.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Как подать декларацию 3 НДФЛ?

Как подать декларацию 3 НДФЛ?

Если вы обязаны подать декларацию по форме 3 НДФЛ или хотите это сделать, чтобы вернуть налог 13%, есть несколько способов.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 109 824
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото 9
20:03, 16 марта 2019 40 496
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 37 433
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 7
18:39, 16 марта 2019 24 576
Рязанцам напомнили о работе телефонной линии «Ребенок в опасности»
15:58, 20 марта 2019 22 220
Ведущий детский хирург рязанской больницы уволилась по собственному желанию 6
Все новости
Голосования

Считаете ли вы необходимым сократить время в пути поезда Рязань-Москва до 1 часа?

Окончание опроса: 8.04.2019
Архив голосований
Форум