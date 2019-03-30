ЮНЕСКО проведет в Рязани международный поэтический фестиваль

С 18 по 20 апреля в Рязани пройдет XIX Международный фестиваль Всемирные Дни Поэзии ЮНЕСКО. О этом сообщили
В 2019 году Рязань станет одним из городов, в котором пройдет поэтический марафон. Начнется он в Варшаве, пройдет по всей Польше, затем попадет в Бонн, Лондон, Рязань и Вильнюс.
Творческая делегация состоит из польских поэтов и переводчиков, литераторов из Латвии, Болгарии, Великобритании, Украины и России.
Во время проекта будут проведены литературные вечера и встречи.
Открытие запланировано на 18 апреля. Оно пройдет в 19:00 в Рязанской областной филармонии.