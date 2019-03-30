В Твери возбудили уголовное дело за доведение до самоубийства военного

После гибели старшего сержанта, который проходил службу по контракту в Тверской области, Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Об этом сообщила пресс-служба ГВСУ СКР.
Утром 29 марта военным следователям поступило сообщение о том, что старший сержант с оружием самовольно покинул воинскую часть. Сразу началась доследственная проверка, в ходе которой стало ясно, что военнослужащий, получив у дежурного по подразделению автомат и боеприпасы, ушел из расположения роты.
Тело военнослужащего с огнестрельным ранением обнаружили в заброшенном доме, расположенном неподалеку от воинской части. Автомат находился рядом. Переводчик огня стоял в положении «одиночный». За исключением одного патрона все остальные боеприпасы были в наличии. При осмотре места происшествия следов борьбы не обнаружено.
Расследование уголовного дела продолжается.