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9:16, 30 марта 2019 225
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В Твери возбудили уголовное дело за доведение до самоубийства военного

В Твери возбудили уголовное дело за доведение до самоубийства военного

Фото: Pixabay.com

После гибели старшего сержанта, который проходил службу по контракту в Тверской области, Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Об этом сообщила пресс-служба ГВСУ СКР.

Утром 29 марта военным следователям поступило сообщение о том, что старший сержант с оружием самовольно покинул воинскую часть. Сразу началась доследственная проверка, в ходе которой стало ясно, что военнослужащий, получив у дежурного по подразделению автомат и боеприпасы, ушел из расположения роты.

Тело военнослужащего с огнестрельным ранением обнаружили в заброшенном доме, расположенном неподалеку от воинской части. Автомат находился рядом. Переводчик огня стоял в положении «одиночный». За исключением одного патрона все остальные боеприпасы были в наличии. При осмотре места происшествия следов борьбы не обнаружено.

Расследование уголовного дела продолжается.


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