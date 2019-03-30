В российских магазинах могут начать продавать лекарства

Депутаты предложили кабмину разработать перечень медицинских препаратов, разрешенных к продаже в супермаркетах. Об этом пишет
Это предложение вошло в перечень других инициатив депутатов относительно регулирования фармотрасли.
Помимо формирования перечня лекарств для супермаркетов правительству рекомендовано разработать правила торговли ими, включая определение места продажи в торговом зале и требования к квалификации занятых этим сотрудников.
В Минздраве перенаправили все вопросы об инициативе в Минпромторг.