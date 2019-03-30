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11:15, 30 марта 2019 185
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В российских магазинах могут начать продавать лекарства

В российских магазинах могут начать продавать лекарства

Фото: Pixabay.com

Депутаты предложили кабмину разработать перечень медицинских препаратов, разрешенных к продаже в супермаркетах. Об этом пишет РБК.

Это предложение вошло в перечень других инициатив депутатов относительно регулирования фармотрасли.

Помимо формирования перечня лекарств для супермаркетов правительству рекомендовано разработать правила торговли ими, включая определение места продажи в торговом зале и требования к квалификации занятых этим сотрудников.

В Минздраве перенаправили все вопросы об инициативе в Минпромторг.


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