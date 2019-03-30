Появились фото с места столкновения поезда с легковушкой в Спасском районе

Появились фото с места столкновения поезда столкновения поезда и Chevrolet Lanos в около села Перкино Спасского района Рязанской области. Об этом пишет ИД «
Водитель иномарки рассказал, что не услышали не увидел запрещающий сигнал светофора, так как в машине громко играла музыка, а его ослепило яркое солнце.
Переезд не оборудован шлагбаумом.
Молодой человек успел заехать на пути только передней частью автомобиля, на которую пришелся удар товарного поезда.
Салон автомобиля остался целым, что спасло жизнь водителю.
Напомним, в ДТП никто