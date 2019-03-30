Переход на электронные ПТС начнется в ноябре 2019 года

Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года. Об этом пишет
«Мы готовимся к этому уже не один год. В данном случае речь идет о ноябре 2019 года. В соответствии с совещаниями ЕАЭС мы должны будем с вами перейти на электронный паспорт транспортного средства», — сказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов.
Морозов также сообщил, что загрузка действующих в России производственных автомобильных мощностей в среднем составляет около 40%.