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10:29, 30 марта 2019 605
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Названы самые стабильные сферы для работы в России

Названы самые стабильные сферы для работы в России

Стали известны наиболее стабильные сферы труда в России. Об этом пишет RT со ссылкой на ВНИИ труда Минтруда России.

К ним относятся промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит. Также в число стабильных вошла социальная сфера — здравоохранение и образование.

Стабильна и сфера IT-технологий. Это связано с технологическим развитием и ускорением внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, говорится в сообщении.

Менее уверенно себя чувствуют работники, занятые в сельском хозяйстве, рыболовстве и сфере ЖКХ.


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