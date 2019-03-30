Названы самые стабильные сферы для работы в России

Стали известны наиболее стабильные сферы труда в России. Об этом пишет
К ним относятся промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит. Также в число стабильных вошла социальная сфера — здравоохранение и образование.
Стабильна и сфера IT-технологий. Это связано с технологическим развитием и ускорением внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, говорится в сообщении.
Менее уверенно себя чувствуют работники, занятые в сельском хозяйстве, рыболовстве и сфере ЖКХ.