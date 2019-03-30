Названы самые популярные хэтчбеки и лифтбеки в России

Эксперты назвали десять самых популярных хэтчбеков и лифтбеков в России. Результаты исследования аналитического агентства «Автостат» публикует «
В прошедшем году в России было продано 246,3 тысячи новых легковых автомобилей в кузовах «хэтчбек» и «лифтбек». Это на 18% больше, чем по итогам 2017 года.
Лидером продаж оказался KIA Rio X-Line. Его приобрели 40,7 тысячи россиян.
На втором месте расположилась LADA Granta — лифтбеки и хэтчбеки этого семейства купили 37,4 тысячи россиян.
Замкнул тройку лидеров лифтбек Skoda Rapid. Его купили 35,1 тысячи россиян.
В топ-5 также вошли LADA XRay и Renault Sandero — 34,8 и 31,6 тысячи проданных автомобилей соответственно.
За ними в десятке расположились: Skoda Octavia, KIA Ceed, Ford Focus, KIA Picanto и Datsun mi-DO.
Фото с официального сайта KIA