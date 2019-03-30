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14:12, 30 марта 2019 115
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Названы самые популярные хэтчбеки и лифтбеки в России

Названы самые популярные хэтчбеки и лифтбеки в России

Эксперты назвали десять самых популярных хэтчбеков и лифтбеков в России. Результаты исследования аналитического агентства «Автостат» публикует «Экономика сегодня».

В прошедшем году в России было продано 246,3 тысячи новых легковых автомобилей в кузовах «хэтчбек» и «лифтбек». Это на 18% больше, чем по итогам 2017 года.

Лидером продаж оказался KIA Rio X-Line. Его приобрели 40,7 тысячи россиян.

На втором месте расположилась LADA Granta — лифтбеки и хэтчбеки этого семейства купили 37,4 тысячи россиян.

Замкнул тройку лидеров лифтбек Skoda Rapid. Его купили 35,1 тысячи россиян.

В топ-5 также вошли LADA XRay и Renault Sandero — 34,8 и 31,6 тысячи проданных автомобилей соответственно.

За ними в десятке расположились: Skoda Octavia, KIA Ceed, Ford Focus, KIA Picanto и Datsun mi-DO.

Фото с официального сайта KIA


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