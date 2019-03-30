Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:48, 30 марта 2019 246
 0    0

Две тюрьмы в Финляндии начали использовать заключенных для обучения искусственного интеллекта

Две тюрьмы в Финляндии начали использовать заключенных для обучения искусственного интеллекта

Фото: Pixabay.com

Часть заключенных в двух финских тюрьмах вместо физической работы будут заниматься обучением искусственного интеллекта. Об этом пишет TJ, со ссылкой на американский интернет-портал The Verge.

Заключенные будут работать над стартапом «Vainu». Компания занимается созданием единой базы подрядчиков по всему миру. Однако, как отмечают разработчики, для того, чтобы алгоритм смог самостоятельно подбирать лучшие варианты, нужно сначала вручную отсортировать сотни тысяч материалов о бизнесе из интернета.

Партнерство с финскими тюрьмами «Vainu» заключили в конце 2018 года. Компания сотрудничает с учреждениями в Хельсинки и Турку и платит за каждую задачу, с которой справляются заключенные.

Пока что у компании и властей контракт на один год.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальную столовую

Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальную столовую 3

Продолжаем обзоры на обеды в центре Рязани. На этот раз выбрали места попроще и побюджетнее: столовые, кафе в университетах, административных зданиях и библиотеках.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 109 824
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото 9
20:03, 16 марта 2019 40 496
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 37 433
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 7
18:39, 16 марта 2019 24 576
Рязанцам напомнили о работе телефонной линии «Ребенок в опасности»
15:58, 20 марта 2019 22 220
Ведущий детский хирург рязанской больницы уволилась по собственному желанию 6
Все новости
Голосования

Считаете ли вы необходимым сократить время в пути поезда Рязань-Москва до 1 часа?

Окончание опроса: 8.04.2019
Архив голосований
Форум