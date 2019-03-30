Две тюрьмы в Финляндии начали использовать заключенных для обучения искусственного интеллекта

Часть заключенных в двух финских тюрьмах вместо физической работы будут заниматься обучением искусственного интеллекта. Об этом пишет
Заключенные будут работать над стартапом «Vainu». Компания занимается созданием единой базы подрядчиков по всему миру. Однако, как отмечают разработчики, для того, чтобы алгоритм смог самостоятельно подбирать лучшие варианты, нужно сначала вручную отсортировать сотни тысяч материалов о бизнесе из интернета.
Партнерство с финскими тюрьмами «Vainu» заключили в конце 2018 года. Компания сотрудничает с учреждениями в Хельсинки и Турку и платит за каждую задачу, с которой справляются заключенные.
Пока что у компании и властей контракт на один год.