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15:59, 3 марта 2019 291
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В Рязани завершился первый день танцевального фестиваля «Репутация». Фото

В Рязани завершился первый день танцевального фестиваля «Репутация». Фото

В субботу, 2 марта, в Рязани завершился первый день танцевального фестиваля «Репутация». Мероприятие прошло в Рязанском дворце молодежи.

В этом году фестиваль проводится в регионе в пятый раз. В нем участвуют танцевальные коллективы из разных регионов.

Призовые итоги первого дня: Street Show Kids (8-10 лет)

  1. Территория танца NEWACTION (Рязань);
  2. Main Street (Ярославль);
  3. HAPPY KIDS (Тверь).

Street Show Juniors (11-12 лет)

  1. МиниВегас (Ступино);
  2. Black Union (Ярославль);
  3. A.C.Babies (Тверь).

Street Show Varsity (13-14 лет)

  1. ART OF MOTION VARSITY (Электросталь);
  2. Ten Kids (Ярославль);
  3. Super Kids (Рязань).

Второй конкурсный день завершится в воскресенье, 3 марта.

Фото из группы фестиваля «ВКонтакте»


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