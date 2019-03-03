В Рязани завершился первый день танцевального фестиваля «Репутация». Фото

В субботу, 2 марта, в Рязани завершился первый день танцевального фестиваля «Репутация». Мероприятие прошло в Рязанском дворце молодежи.
В этом году фестиваль проводится в регионе в пятый раз. В нем участвуют танцевальные коллективы из разных регионов.
Призовые итоги первого дня: Street Show Kids (8-10 лет)
- Территория танца NEWACTION (Рязань);
- Main Street (Ярославль);
- HAPPY KIDS (Тверь).
Street Show Juniors (11-12 лет)
- МиниВегас (Ступино);
- Black Union (Ярославль);
- A.C.Babies (Тверь).
Street Show Varsity (13-14 лет)
- ART OF MOTION VARSITY (Электросталь);
- Ten Kids (Ярославль);
- Super Kids (Рязань).
Второй конкурсный день завершится в воскресенье, 3 марта.
Фото из