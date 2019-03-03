В Москве начали сносить спорткомплекс «Олимпийский», который был построен для Олимпиады 1980 года. Об этом сообщил телеканал «
Комплекс ожидает полная реконструкция, которая займет два года. Отмечается, что «Олимпийский» решили снести, поскольку его объекты «морально устарели и не отвечают международным стандартам».
Вместо старых залов в комплексе появятся современный каток, кинотеатр, рестораны и парковка на пять тысяч автомобилей.
В конце прошлого года стало известно, что у спорткомплекса сменился собственник, который, по сведениям Forbes, намерен инвестировать в объект не менее 400 миллионов долларов.
Собственник пообещал сохранить исторический фасад здания и функционал всех объектов.