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15:31, 3 марта 2019 858
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В Москве начали сносить спорткомплекс «Олимпийский»

В Москве начали сносить спорткомплекс «Олимпийский»

В Москве начали сносить спорткомплекс «Олимпийский», который был построен для Олимпиады 1980 года. Об этом сообщил телеканал «Москва 24».

Комплекс ожидает полная реконструкция, которая займет два года. Отмечается, что «Олимпийский» решили снести, поскольку его объекты «морально устарели и не отвечают международным стандартам».

Вместо старых залов в комплексе появятся современный каток, кинотеатр, рестораны и парковка на пять тысяч автомобилей.

В конце прошлого года стало известно, что у спорткомплекса сменился собственник, который, по сведениям Forbes, намерен инвестировать в объект не менее 400 миллионов долларов.

Собственник пообещал сохранить исторический фасад здания и функционал всех объектов.


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