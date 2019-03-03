Столичный парикмахер обманывала рязанок

Столичный парикмахер обманывала жительниц Рязани, Воронежа, Тамбова и Липецка. О мошеннице
Злоумышленница в соцсети рекламировала услуги по наращиванию волос. Позвонившим клиенткам она рассказывала о сети косметологических кабинетов в разных городах и называла вымышленные адреса. Получив через мобильный банк полную предоплату, 22-летняя москвичка переставала отвечать на телефонные звонки.
Подозреваемую задержали по месту жительства. Она призналась и объяснила свои действия «внезапно возникшими финансовыми трудностями». Девушка уточнила, что уже начала частично возмещать ущерб потерпевшим.
Полицейские завели уголовное дело по части 2 статьи 159 УК («Мошенничество»). Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.