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14:46, 3 марта 2019 213
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Столичный парикмахер обманывала рязанок

Столичный парикмахер обманывала рязанок

Фото: Pixabay.com

Столичный парикмахер обманывала жительниц Рязани, Воронежа, Тамбова и Липецка. О мошеннице сообщили воронежские полицейские.

Злоумышленница в соцсети рекламировала услуги по наращиванию волос. Позвонившим клиенткам она рассказывала о сети косметологических кабинетов в разных городах и называла вымышленные адреса. Получив через мобильный банк полную предоплату, 22-летняя москвичка переставала отвечать на телефонные звонки.

Подозреваемую задержали по месту жительства. Она призналась и объяснила свои действия «внезапно возникшими финансовыми трудностями». Девушка уточнила, что уже начала частично возмещать ущерб потерпевшим.

Полицейские завели уголовное дело по части 2 статьи 159 УК («Мошенничество»). Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.


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