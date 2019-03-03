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21:35, 3 марта 2019 206
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Организаторы остановили продажу билетов на «Евровидение»

Организаторы остановили продажу билетов на «Евровидение»

Организаторы остановили продажу билетов на «Евровидение» в Тель-Авиве. Они заподозрили, что лучшие места в зрительном зале распределили «по блату» среди местных знаменитостей, передает РИА Новости со ссылкой на израильскую телекорпорацию «Кан».

Если расследование подтвердит нарушения, корпорация вернет билеты.

Ранее внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдарас порядился, чтобы полиция проконтролировала попытки спекуляции билетами на «Евровидение» на вторичном рынке.

«Недопустимо, чтобы праздничное событие, за которым будет следить весь мир, превратилось в инструмент в руках преступников, подрывающих репутацию Израиля», — говорится в сообщении организации.

Напомним, песенный конкурс пройдет в Тель-Авиве 14-18 мая. Россию представит Сергей Лазарев.


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